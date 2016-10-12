Квинси Промес: Я буквально пришел в футбол с улицы

Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес рассказал о своем пути в большой футбол.

«Я буквально пришел с улицы, там я вырос и жил в соответствии с уличными законами. Теперь это в моем характере. Кто выходит оттуда, всегда бывают немного бунтарями. Я не мог просто так с чем-либо согласиться.

Когда тренер говорил, что мы бежим десять кругов вокруг поля, я спрашивал: «Почему не пять?». Я думал, что я крутой. Конечно, это было ненужно и неразумно. Но тогда я считал, что так правильно. И это все сделало меня тем игроком, которым я стал», – сказал Промес в интервью Voetbal International.

Напомним, 24-летний голландец выступает за «Спартак» с 2014 года и в 73 матчах за красно-белых забил 36 голов.