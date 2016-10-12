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«Реал» намерен сделать Крооса самым высокооплачиваемым немецким футболистом

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  BildКомментарии

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» довольны выступлением полузащитника Тони Крооса.

Как сообщает Bild, в ближайшее время «сливочные» предложат игроку сборной Германии новый контракт, улучшив его финансовые условия.

Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано до 2022 года, а в год футболист будет получать 20 млн евро без вычета налогов. 

Напомним, Кроос перешел в «Реал» из «Баварии» летом 2014 года и выиграл вместе с командой Суперкубок Европы (2014), клубный чемпионат мира (2014) и Лигу чемпионов (2016).

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