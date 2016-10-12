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Сергей Гимаев: ЦСКА без Радулова потерял изюминку

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Может ли Александр Радулов стать главной звездой «Монреаля»?
- Главная звезда там – вратарь Кэри Прайс. Но Радулов будет очень ярким форвардом. Наша лига только сейчас понимает, какую личность мы потеряли. Не только по поведению. Как же играл Саша! Как он умел вести борьбу, отбирать шайбу в чужой зоне, создавать моменты для себя и партнеров. Хоккеистов с таким умением очень мало в КХЛ.

Это ведь был огонь на площадке, на него ходили зрители. Не случайно, что на ЦСКА теперь аншлагов вообще нет – даже на матче со СКА не было ажиотажа. Мои друзья имеют абонемент, но говорят, что ЦСКА без Радулова потерял изюминку.

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