Нормундс Сейейс: В конце допустили безобразные и безответственные ошибки
Главный тренер
рижского «Динамо» Нормундс Сейейс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ
с «Северсталью» (3:4).
«Очень плохое начало игры с нашей стороны, хотя на собрании предупреждали ребят, что «Северсталь» дома неплохо действует, и надо начинать активно. Но с 0:2 было трудно отыгрываться. Сравняли счет, в концовке просили команду сыграть терпеливее. Но за пять минут два раза выпустить соперников три в два и два раза один в ноль – это слишком много. Безобразные и безответственные ошибки», – приводит слова Сейейса официальный сайт «Северстали».
Напомним, «Динамо» проигрывало в Череповце со счетом 0:2 и 1:3, но смогло отыграться за 29 секунд до конца третьего периода. Решающий гол форвард Дмитрий Кагарлицкий забил на 48-й минуте.
«Динамо» остается худшей командой КХЛ, набрав 11 очков в 18 матчах.
Матч
Северсталь - Динамо Р - 4:3 (3:1, 0:2, 1:0)
Голы:
Магогин (Монс, Авцин), 1:01 (1:0). Трунёв (Евсеенков, Вовченко), 4:34 (2:0 - бол.). Шагг (Пуяц, Мейя), 10:12 (2:1 - бол.). Трубачёв (Стасенко, Трунёв), 19:48 (3:1 - бол.). Шагг (Мейя), 29:16 (3:2). Гиллис (Мейя, Фрайбергс), 39:31 (3:3). Кагарлицкий (Полак), 47:36 (4:3).
Место и дата
11 октября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция