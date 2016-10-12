Нормундс Сейейс: В конце допустили безобразные и безответственные ошибки

Главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:4).

«Очень плохое начало игры с нашей стороны, хотя на собрании предупреждали ребят, что «Северсталь» дома неплохо действует, и надо начинать активно. Но с 0:2 было трудно отыгрываться. Сравняли счет, в концовке просили команду сыграть терпеливее. Но за пять минут два раза выпустить соперников три в два и два раза один в ноль – это слишком много. Безобразные и безответственные ошибки», – приводит слова Сейейса официальный сайт «Северстали».

Напомним, «Динамо» проигрывало в Череповце со счетом 0:2 и 1:3, но смогло отыграться за 29 секунд до конца третьего периода. Решающий гол форвард Дмитрий Кагарлицкий забил на 48-й минуте.

«Динамо» остается худшей командой КХЛ, набрав 11 очков в 18 матчах.