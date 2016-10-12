Сергей Гимаев: Радует профессионализм Проворова – даже как он выглядит на фотографиях

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Что вы скажете о молодых защитниках Михаиле Сергачеве, Иване Проворове, Никите Зайцеве, Никите Задорове – с прицелом на сборную России?

- Скоро Проворов станет основным защитником «Филадельфии». У него для этого все есть – понимание игры, катание. Он очень бурно прогрессирует. Хотя его в России мало кто знает, потому что он рано уехал за океан. Эту звездочку даже раскрутить не успели. Но в прошлом сезоне он набрал 73 очка в юниорской лиге. Это очень круто для защитника.

Радует профессионализм Проворова – даже как он выглядит на фотографиях. Он такой аккуратный и солидный, что вызывает уже этим уважение. Еще Ивану повезло, что один защитник «Филадельфии» дисквалифицирован, а другой – травмирован. У него будет игровое время, чтобы провести 9 матчей, а там решат, что делать с Проворовым – оставлять или посылать в фарм-клуб. Уверен, что Иван пробьется в состав «Филадельфии».

Сергачев моложе, ему будет сложнее в «Монреале». Но потенциально это игрок сборной России. Радует, что у нас появляются такие ребята уровня первой-второй пары защиты.

Зайцев уже готов к НХЛ. У него нет проблем, которые могут помешать. Он готовился к этой лиге, все знает, катание великолепное. Универсал, здорово играет на синей линии и хорош в обороне. Есть первый пас, мобильное катание. В любом клубе НХЛ он входил бы в основу.

Если говорить о габаритных ребятах, то есть Никита Задоров, с которым я каждое лето тренируюсь. Ему надо улучшать игру в обороне, стать взрослее, прибавить в профессионализме и мощи. Потенциал у него сумасшедший, но надежности не хватает.