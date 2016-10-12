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Сергей Гимаев: А Бобровскому можно пожелать одно – без травм

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Сергей Бобровский великолепно начал сезон на Кубке мира. Чего ждать от него в «Коламбусе»?
- Теперь «мундиры» стали сильнее по составу. Там неплохая команда. А Бобровскому можно пожелать одно – без травм. Это реальная звезда, вратарь из топ-5 лучших вратарей мира. У него есть характер, талант, трудолюбие. Это выдающийся спортсмен.

От чего идут травмы – стечение обстоятельств или такой стиль? С вратарями может быть все. Ты в идеальной форме, но кто-то упал сзади. Тут никогда не застрахован, слишком много резких движений и случайностей.

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