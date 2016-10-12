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Сергей Гимаев: Мы вообще не учим обороняться российских игроков. Это ведь катастрофа

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Наиль Якупов в «Сент-Луисе» – пойдет ли ему на пользу этот переход?
- Я верю в Наиля. Но вы слышали фразу Майка Бэбкока: «Я больше не буду давать шанс молодым просто так»? Лучше игрока отправят на 20 матчей в АХЛ, чтобы он там созрел, а потом поднимут наверх.

Это привело меня к мысли, что мы вообще не учим обороняться российских игроков. Это ведь катастрофа. Хотя слова Бэбкока говорят о том, что такой вопрос возникает и в НХЛ.

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