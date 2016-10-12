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Рональдиньо: В один прекрасный день Неймар станет лучшим игроком мира

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ASКомментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Рональдиньо ответил на вопрос о лучшем игроке в истории футбола, а также похвалил своего соотечественника Неймара.

«Думаю, в мире футбола достаточно игроков, которые выступали на мировом уровне. Мне сложно выбрать. Я буду честен с вами, на мой взгляд, лучший футболист в истории – Лионель Месси. Рад видеть его в сборной Аргентины, потому что я его друг. Но несмотря на это, мне всегда нравилась игра Диего Марадоны и Пеле. 

Неймар? Он творит историю в той же команде, что и когда-то я. В один прекрасный день он станет лучшим игроком мира», – цитирует экс-игрока сборной Бразилии AS.

Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Вместе с «Барселоной» аргентинский футболист выигрывал чемпионат (8 раз), Кубок (4) и Суперкубок Испании (6), Лигу чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (3), а также клубный чемпионат мира (3).  

Неймар в 2015 году вошел в тройку игроков, претендующих на «Золотой мяч», заняв по итогам голосования третье место. Первое осталось за Криштиану Роналду из «Реала», а второе – за Месси.



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