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Сергей Гимаев: Не думаю, что Кросби закончит с хоккеем из-за этих симптомов

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Могут ли сотрясения мозга поставить крест на карьере Сидни Кросби? И какова теперь роль Евгения Малкина как лидера «Питтсбурга»?
- Это вообще огромная проблема профессионального спорта, начиная с американского футбола. Не думаю, что Кросби закончит с хоккеем из-за этих симптомов. Но это крайне неприятно. Вспомните, как из-за сотрясений мозга завершил карьеру Пол Кария. Или Эрик Линдрос, но у него был такой стиль, когда он сам шел в борьбу и применял много силовых приемов. Или как его уничтожали Стивенс с Каспарайтисом.

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