Александр Гулявцев: «Динамо» старалось нас дожать, но мы сыграли надежно

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3).

«Мы настраивались на тяжелый матч. Провели неплохой первый период, использовали два численных преимущества, что у нас, к сожалению, редкость. Во втором периоде допустили тактические ошибки, которые привели к голам. В третьей двадцатиминутке попросили ребят сконцентрироваться, ждать контратаки.

Рижане попытались дожать, но у нас получилось надежно сыграть в обороне. Хотя третий период, может быть, показался не таким зрелищным с нашей стороны, но, тем не менее, мы завоевали три очка», – приводит слова Гулявцева официальный сайт клуба.

Благодаря победе «Северсталь» набрала 24 очка и поднялась на десятое место в Западной конференции. От зоны плей-офф команда из Череповца отстает на два очка.