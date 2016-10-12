Александр Гулявцев: «Динамо» старалось нас дожать, но мы сыграли надежно
Главный тренер «Северстали»
Александр Гулявцев прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо»
(4:3).
«Мы настраивались на тяжелый матч. Провели неплохой первый период, использовали два численных преимущества, что у нас, к сожалению, редкость. Во втором периоде допустили тактические ошибки, которые привели к голам. В третьей двадцатиминутке попросили ребят сконцентрироваться, ждать контратаки.
Рижане попытались дожать, но у нас получилось надежно сыграть в обороне. Хотя третий период, может быть, показался не таким зрелищным с нашей стороны, но, тем не менее, мы завоевали три очка», – приводит слова Гулявцева официальный сайт клуба.
Благодаря победе «Северсталь» набрала 24 очка и поднялась на десятое место в Западной конференции. От зоны плей-офф команда из Череповца отстает на два очка.
Матч
Северсталь - Динамо Р - 4:3 (3:1, 0:2, 1:0)
Голы:
Магогин (Монс, Авцин), 1:01 (1:0). Трунёв (Евсеенков, Вовченко), 4:34 (2:0 - бол.). Шагг (Пуяц, Мейя), 10:12 (2:1 - бол.). Трубачёв (Стасенко, Трунёв), 19:48 (3:1 - бол.). Шагг (Мейя), 29:16 (3:2). Гиллис (Мейя, Фрайбергс), 39:31 (3:3). Кагарлицкий (Полак), 47:36 (4:3).
Место и дата
11 октября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция