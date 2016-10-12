Главный тренер «Баварии»: «Зенит» – амбициозная команда с хорошим тренером

Главный тренер немецкой «Баварии» Александр Джорджевич поделился ожиданиями от стартового матча Еврокубка против петербургского «Зенита».

- В новом сезоне есть шесть-восемь команд, которые сделают все возможное, чтобы выиграть Еврокубок и попасть в Евролигу. Думаю, среди этих команд и мы. Мы хотим использовать наш еврокубковой опыт и победой в первом матче получить импульс для дальнейшего продвижения по турниру. Но в дебютной встрече против нас будет играть «Зенит» - амбициозная команда с хорошим тренером. В последние годы петербургский клуб очень хорошо себя зарекомендовал, - приводит слова Джорджевича официальный сайт «Баварии».

Напомним, в сезоне-2015/16 немецкий клуб дошел до 1/4 финала плей-офф Еврокубка, где уступил победителю турнира турецкому «Галатасараю» с общим счетом 158:161. Петербуржцы в 1/8 финала уступили «Нижнему Новгороду» (165:176).

Матч между «Зенитом» и «Баварией» пройдет 12 октября в Петербурге и начнется в 20:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию.