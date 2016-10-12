Луис Суарес: Травмы у меня нет, но усталость накопилась

Форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес объяснил свои жесты в адрес скамейки запасных во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Колумбией (2:2).

Во время игры Суарес не раз обращался к скамейке запасных, чем вызвал разговоры о возможной травме.

«У меня нет травмы, просто накопилась усталость. Было много матчей и перелетов, но самое важное – полностью выкладываться ради команды.

Определенно жаль, что мы не смогли победить, в то же время, играя в сложных условиях, мы набрали важное очко в матче с прямым конкурентом в гостях.

Дождь помог при такой жаре, хотя из-за него мяч становился тяжелым, что замедляло игру», – приводит Goal.com слова Суареса.

Напомним, на 73-й минуте Суарес вывел гостей вперед, но Уругвай не смог удержать победу, пропустив через 11 минут от Йерри Мины.

После десяти туров южноамериканского отбора Уругвай занимает второе место, отставая на одно очко от Бразилии.