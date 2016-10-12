Алексей Спирин: Приглашение иностранных рефери – удар по российскому судейскому корпусу

Глава инспекторского комитета Российского футбольного союза Алексей Спирин прокомментировал информацию о возможном назначении на матч 12-го тура РФПЛ «Спартак» –ЦСКА узбекского арбитра Равшана Ирматова.



«Николай Левников отбирал этих судей из-за рубежа, а я практически со всеми работал, потому что я знал язык и знал ребят. Большинство судей серьёзно относились к проведению игр, но все они были подвержены тем же проблемам. К сожалению, допускали какие-то просчеты.



Конечно, это наносило удар по российскому судейскому корпусу. Ребята теряли практику, лучше дать нам возможность сейчас повариться в собственном соку и найти те методические приемы, которые позволят расти нашим арбитрам.



Я думаю, что все-таки нам надо придерживаться своих арбитров, работать с ними. Думаю, что они могут выдержать ту нагрузку, которая на них падает. Что касается приглашения или обмена судей в товарищеских матчах, то пожалуйста», – сказал Спирин в эфире программы «Свисток».



Накануне сам Ирматов заявил, что готов отработать московское дерби, которое запланировано на 29 октября. Ранее узбекский рефери отработал товарищеский матч сборных России и Коста-Рики (3:4).



