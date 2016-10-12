Пако Алькасер: В последнее время «Атлетико» выступает лучше «Реала», и обыграть его труднее

Форвард «Барселоны» Пако Алькасер высказался о стиле игры двух мадридских клубов – «Реала» и «Атлетико», отметив, что труднее играть против команды Диего Симеоне.

«На мой взгляд, у этих команд абсолютно разный стиль. В последнее время «Атлетико» выступает лучше «Реала», и обыграть его труднее. Почему? Все из-за тактики, которой придерживается команда.

Когда играешь против Симеоне, ты наталкиваешься на скалу. Футболисты «Атлетико» всегда хотят побеждать и им по силам бороться с любым соперником», – приводит слова Алькасера Cope.

«Барселона» уже сыграла с «Атлетико» в рамках национального первенства в нынешнем сезоне (1:1). Матч с «Реалом» каталонский клуб проведет на своем поле 4 декабря.