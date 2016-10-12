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«Ювентус» намерен продлить контракт с Бонуччи

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Goal.comКомментарии

«Ювентус» готовит предложение по новому контракту для защитника Леонардо Бонуччи. Планируется, что соглашение будет рассчитано до 2021 года с годовой зарплатой в пять миллионов евро.

В случае подписания контракта Бонуччи станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде. Таким образом, «Ювентус» рассчитывает удержать Бонуччи от перехода.

Минувшим летом на 29-летнего итальянца претендовали «Манчестер Сити» и «Челси». Однако перспектива играть в английской премьер-лиги не показалась Бонуччи заманчивой. И теперь клуб намерен вознаградить одного из своих лучших игроков за преданность.

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта уже провел предварительные переговоры с агентом защитника – Алессандро Луччи.

Напомним, Бонуччи играет за «Ювентус» с 2010 года и в составе команды стал пятикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии и трехкратным обладателем Суперкубка Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов.

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