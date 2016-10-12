«Ювентус» намерен продлить контракт с Бонуччи
«Ювентус» готовит
предложение по новому контракту для защитника Леонардо Бонуччи. Планируется,
что соглашение будет рассчитано до 2021 года с годовой зарплатой в пять
миллионов евро.
В случае подписания контракта Бонуччи станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде. Таким образом, «Ювентус» рассчитывает удержать Бонуччи от перехода.
Минувшим летом на 29-летнего итальянца претендовали «Манчестер Сити» и «Челси». Однако перспектива играть в английской премьер-лиги не показалась Бонуччи заманчивой. И теперь клуб намерен вознаградить одного из своих лучших игроков за преданность.
Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта уже провел предварительные переговоры с агентом защитника – Алессандро Луччи.
Напомним, Бонуччи играет за «Ювентус» с 2010 года и в составе команды стал пятикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии и трехкратным обладателем Суперкубка Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов.