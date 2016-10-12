Харийс Витолиньш: Видно, что Херсли – хоккеист хорошего качества
Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».
- Насколько мучителен для тренерского выбор состава?
- Это самая хорошая, но для нас мучительная проблема. Все ребята готовы выходить, показывать хорошую игру. Все равно нужна какая-то ротация. И в то же время нужно давать почувствовать игру. Конечно, кто-то где-то немножко не доволен. Но все должны терпеть, ждать. Все нужны. Все физически хорошо готовы.
- Насколько вероятно появление Патрика Херсли в составе в ближайшей игре?
- Завтра точно не появится, потому ему физику надо подтянуть. Денька три еще надо поработать над кондициями. А по мышлению, по движению видно, что это хоккеист хорошего качества.
- Подготовка к рижскому «Динамо» менялась?
- Все идет как обычно. Но надо всерьез настроиться. Наша задача мотивировать, сказать, что все должны выполнять свои задачи. Независимо от того, что за команды приезжают, мы должны показывать хороший хоккей, - приводит слова Витолиньша корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, после 20 матчей в активе СКА 48 очков и первое место в турнирной таблице Западной конференции и всего регулярного чемпионата КХЛ.
Свой следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 13 октября против рижского «Динамо». Начало встречи в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
13 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция