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Порветкин сохранил лидерство в рейтинге WBC

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  WBCКомментарии

Как сообщает официальный сайт WBC, россиянин Александр Поветкин по-прежнему лидирует в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг.

Отметим, что чемпионом в данной весовой категории является Деонтей Уайлдер из США, который из-за травмы не сможет выйти на ринг до 2017 года.

Поветкин в декабре этого года встретится с канадцем Бермейном Стиверном, занимающим второе место в рейтинге, за звание временного чемпиона. Бой между спортсменами состоится в России.

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