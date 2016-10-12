Порветкин сохранил лидерство в рейтинге WBC

Как сообщает официальный сайт WBC, россиянин Александр Поветкин по-прежнему лидирует в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг.



Отметим, что чемпионом в данной весовой категории является Деонтей Уайлдер из США, который из-за травмы не сможет выйти на ринг до 2017 года.



Поветкин в декабре этого года встретится с канадцем Бермейном Стиверном, занимающим второе место в рейтинге, за звание временного чемпиона. Бой между спортсменами состоится в России.