Херсли тренировался с четвертым звеном СКА, Широков пропустил тренировку
СКА продолжает подготовку к очередному матчу регулярного чемпионата против рижского «Динамо».
Хоккеисты СКА вышли на открытую тренировку в полном составе. На занятии отсутствует только Сергей Широков.
Новичок команды - шведский защитник Патрик Херсли работает в номинально четвертом звене вместе с Александром Дергачевым, Александром Хохлачевым, Ильей Каблуковым, Николаем Прохоркиным и Егором Рыковым.
#СКА готовится к матчу с рижским #Динамо pic.twitter.com/Dh8juy5bVt— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 12 октября 2016 г.
Напомним, после 20 матчей в активе СКА 48 очков и первое место в турнирной таблице Западной конференции и всего регулярного чемпионата КХЛ.
Свой следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 13 октября против рижского «Динамо». Начало встречи в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Место и дата
13 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция