Рочина и Жонатас тренируются в общей группе «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о состоянии своих подопечных перед игрой с «Крыльями Советов» в рамках 10-го тура РФПЛ.
«Рочина и Жонатас тренируются в общей группе. Что касается Руслана Камболова, то его травма более серьезная. Посмотрим, что с ним в течение ближайших недель. Марко Девич пропустил неделю из-за больного горла, но за подробностями лучше обратиться к нашим докторам», – приводит слова специалиста агентство «Р-Спорт».
Матч с самарской командой «Рубин» проведет 15 октября на домашней арене.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически