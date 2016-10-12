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Этот день в истории. Никите Симоняну – 90 лет

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Источник: Sovsport.ru

Сегодня исполняется 90 лет первому вице-президенту РФС, лучшему бомбардиру в истории «Спартака» Никите Симоняну.

В составе красно-белых Симонян провел 245 матчей с 1949 по 1959 годы и забил 160 голов, что является лучшим результатом в истории клуба. С 1960 по 1965 и 1967 по 1972 годы он был тренером «Спартака».

Вместе со «Спартаком» Симонян четыре раза становился чемпионом СССР как игрок (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза как тренер (1962, 1969). Также он привел к победе в чемпионате СССР «Арарат» (1973).

За сборную СССР Симонян провел 20 матчей и забил 10 голов. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом, а через два года участвовал в чемпионате мира в Швеции.

Никите Павловичу Симоняну – 90 лет! Фотогалерея

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