Роберт Мак: Наконец-то сборная Словакии набрала первые очки

Полузащитник «Зенита» и сборной Словакии Роберт Мак поделился мнением о победе над сборной Шотландии в отборочном этапе к чемпионату мира-2018.

- Я очень рад своему дублю, но главное — это победа команды. Неважно, кто забивает эти голы. Все ребята выложились по максимуму, сражаясь за свою страну. Три гола шотландцам — это не случайность, мы показали, что можем играть в футбол. Наконец-то сборная Словакии набрала первые очки, и мы можем подходить к следующим поединкам с воодушевлением, - приводит слова Мака его официальный сайт.

Напомним, сборная Словакии в третьем туре отборочного этапа ЧМ-2018 переиграла Шотландию со счетом 3:0. На счету атакующего полузащитника «Зенита» два гола и одна результативная передача.

Отметим, после этой победы словаки с тремя очками остались на пятом месте в турнирной таблице и уступают англичанам и литовцам, занимающим первое и второе место, четыре и два очка соответственно.