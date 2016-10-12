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Роберт Мак: Наконец-то сборная Словакии набрала первые очки

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Официальный сайт Роберта МакаКомментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной Словакии Роберт Мак поделился мнением о победе над сборной Шотландии в отборочном этапе к чемпионату мира-2018. 

- Я очень рад своему дублю, но главное — это победа команды. Неважно, кто забивает эти голы. Все ребята выложились по максимуму, сражаясь за свою страну. Три гола шотландцам — это не случайность, мы показали, что можем играть в футбол. Наконец-то сборная Словакии набрала первые очки, и мы можем подходить к следующим поединкам с воодушевлением, - приводит слова Мака его официальный сайт. 

Напомним, сборная Словакии в третьем туре отборочного этапа ЧМ-2018 переиграла Шотландию со счетом 3:0. На счету атакующего полузащитника «Зенита» два гола и одна результативная передача.

Отметим, после этой победы словаки с тремя очками остались на пятом месте в турнирной таблице и уступают англичанам и литовцам, занимающим первое и второе место, четыре и два очка соответственно.

Матч

Словакия - Шотландия - 3:0 (1:0)

Голы

Мак 18 (1:0). Мак 56 (2:0). Немец 68 (3:0).

Состав

Словакия: Козачик, Шкртел, Скриньяр, Дюрица, Гамшик (Кисс, 87), Куцка, Голубек, Сабо, Мак (Швенто, 80), Дюриш, Немец (Бакош, 69)

Шотландия: Маршалл, Тирни, Патерсон, Хэнли, Мартин Р., Бэннан, Снодграсс, Ричи (Анья, 64), Флетчер Д., МакАртур, Флетчер С. (МакГинн, 76), Флетчер С. (Гриффитс, 76)

Предупреждения:

Сабо, 15 - нет

Судья:

Мартин Стрембергссон (Швеция)

Место и дата

11 октября 21:45, Антон Малатинский, Онлайн-трансляция

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