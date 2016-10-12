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Вадим Тюльпанов: Стадион на Крестовском будет сдан в декабре, но пусконаладочные работы будут еще проводиться в январе-феврале

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Парламентская газетаКомментарии

Глава комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов поделился мнением о строительстве стадиона на Крестовском острове.

- После августовского визита можно определенно утверждать – динамика строительства улучшилась. Могу сообщить, что стадион переведен ФИФА из так называемой красной зоны в «желтую зону». Это означает, что тревог у проверяющих ФИФА стало меньше.

С ними же российская сторона согласовала следующую схему: в декабре стадион будет сдан, но пусконаладочные работы будут еще проводиться в январе-феврале. Это допустимо, – приводит слова Тюльпанова «Парламентская газета».

Напомним, строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. 

В июле Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой». 

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