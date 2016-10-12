Виталий Мутко: Минспорту добавляется ряд полномочий

Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о реформировании ведомства.

«Конечно, установки президента, направление он определяет, структуру управления. В целом в нашей истории это было с 2008 по 2012 год - министерство спорта, туризма и молодежной политики, работало два агентства – молодежной политики, а министерство работало как министерство. Считаю, что самое главное, что Минспорту добавляется ряд полномочий еще», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, накануне стало известно, что министерство спорта может быть ликвидировано. При этом в структуре правительства может появиться новое ведомство, которое объединит функции Минспорта, Ростуризма и Росмолодежи.