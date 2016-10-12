Виталий Мутко: Вице-премьер, который будет курировать спорт, сконцентрируется на подготовке к ЧМ-2018

Министр спорта России Виталий Мутко обозначил круг обязанностей нового вице-премьера, который будет курировать в правительстве вопросы спорта и молодежной политики.

«Как я понял, это (вице-премьер) будет зампред правительства, который будет курировать эту сферу. А министерство возглавит министр. Он будет работать, а вице-премьер… думаю, речь идет о концентрации усилий по подготовке к завершающей стадии чемпионата мира: большие задачи стоят по развитию внутреннего туризма, скоро будет форум молодежи и студентов, надо заниматься развитием молодежной политики. Но глава государства вместе с председателем правительства вместе определят все и структурно, и кадрово», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, накануне стало известно, что министерство спорта может быть ликвидировано. При этом в структуре правительства может появиться новое ведомство, которое объединит функции Минспорта, Ростуризма и Росмолодежи.