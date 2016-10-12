Андрей Митьков: Обычные медиа сейчас не могут быть надежными партнерами за редким исключением

В среду в рамках VI Международного форума «Россия – спортивная держава» проходит стратегическая сессия «Новые медиа и спорт». Заседание проводится под патронатом издательского дома «Советский спорт» в зоне деловых мероприятий СК «Доброград». Модератором выступает заместитель генерального директора ИД «Советский спорт» Игорь Столяров.

«Обычные медиа сейчас не могут быть надежными партнерами за редким исключением. И мы выбрали социальные сети – аккаунт Ефимовой, мой аккаунт. Но здесь важно наличие фактуры. Например, в снимке, когда Юля плачет. В итоге, нас не перевирали, а нам успешно удалось донести то, что мы хотели», – сказал основатель информационного агентства «Весь спорт» Андрей Митьков.