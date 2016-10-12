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Вероника Ирха: На Олимпиаде в Сочи мы поняли, что главный источник получения информации – это социальные сети

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Вероника Ирха (слева)
Вероника Ирха (слева)Источник: Sovsport.ru

В среду в рамках VI Международного форума «Россия – спортивная держава» проходит стратегическая сессия «Новые медиа и спорт». Заседание проводится под патронатом издательского дома «Советский спорт» в зоне деловых мероприятий СК «Доброград». Модератором выступает заместитель генерального директора ИД «Советский спорт» Игорь Столяров. 

«На Олимпиаде в Сочи мы поняли, что главный источник получения информации – это социальные сети: что происходит, кто приехал, какая комиссия, где и так далее», – сказала Вероника Ирха, руководитель направления «Спортивный маркетинг» в компании Dow Chemical.

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