Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Химки- : -Динамо
Хоккей  Динамо Москва- : -Слован
Баскетбол  Реал- : -Олимпиакос
Баскетбол  Химки- : -Летувос Ритас
Баскетбол  Зенит- : -Бавария
Хоккей  Оттава- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Морозов: В ближайшее время мы планируем запустить стрингерскую сеть

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Алексей Морозов
Алексей МорозовИсточник: Sovsport.ru

В среду в рамках VI Международного форума «Россия – спортивная держава» проходит стратегическая сессия «Новые медиа и спорт». Заседание проводится под патронатом издательского дома «Советский спорт» в зоне деловых мероприятий СК «Доброград». Модератором выступает заместитель генерального директора ИД «Советский спорт» Игорь Столяров. 

«В ближайшее время мы планируем запустить стрингерскую сеть, где каждый наш читатель сможет поделиться интересным и эксклюзивным контентом», – сказал руководитель направления Digital ИД «Советский спорт» Алексей Морозов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение