Алексей Морозов: В ближайшее время мы планируем запустить стрингерскую сеть

В среду в рамках VI Международного форума «Россия – спортивная держава» проходит стратегическая сессия «Новые медиа и спорт». Заседание проводится под патронатом издательского дома «Советский спорт» в зоне деловых мероприятий СК «Доброград». Модератором выступает заместитель генерального директора ИД «Советский спорт» Игорь Столяров.

«В ближайшее время мы планируем запустить стрингерскую сеть, где каждый наш читатель сможет поделиться интересным и эксклюзивным контентом», – сказал руководитель направления Digital ИД «Советский спорт» Алексей Морозов.