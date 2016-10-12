СКА – «Динамо Р». Патрик Херсли не примет участия в матче

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на своем льду примет рижское «Динамо».

Шведский защитник Патрик Херсли, который стал игроком СКА 6 октября, не примет участия в матче. Об этом журналистам рассказал тренер СКА Харийс Витолиньш.

Напомним, после 20 матчей в активе СКА 48 очков и первое место в турнирной таблице Западной конференции и всего регулярного чемпионата КХЛ.

Свой следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 13 октября против рижского «Динамо». Начало встречи в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.