Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Химки- : -Динамо
Хоккей  Динамо Москва- : -Слован
Баскетбол  Реал- : -Олимпиакос
Баскетбол  Химки- : -Летувос Ритас
Баскетбол  Зенит- : -Бавария
Хоккей  Оттава- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА – «Динамо Р». Патрик Херсли не примет участия в матче

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на своем льду примет рижское «Динамо».

Шведский защитник Патрик Херсли, который стал игроком СКА 6 октября, не примет участия в матче. Об этом журналистам рассказал тренер СКА Харийс Витолиньш.  

Напомним, после 20 матчей в активе СКА 48 очков и первое место в турнирной таблице Западной конференции и всего регулярного чемпионата КХЛ.

Свой следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 13 октября против рижского «Динамо». Начало встречи в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.  

Матч

СКА - Динамо Р

Место и дата

13 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Тихонов: Постоянно драться не стремлюсь, но если понадобится - заступлюсь за партнераФорвард СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».Вячеслав Войнов: Как настроиться на рижское «Динамо»? Я только утром узнал, с кем мы играемЗащитник СКА Вячеслав Войнов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».Харийс Витолиньш: Видно, что Херсли – хоккеист хорошего качестваТренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».Херсли тренировался с четвертым звеном СКА, Широков пропустил тренировкуСКА продолжает подготовку к очередному матчу регулярного чемпионата против рижского «Динамо».Александр Гулявцев: «Динамо» старалось нас дожать, но мы сыграли надежноГлавный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3).Нормундс Сейейс: В конце допустили безобразные и безответственные ошибкиГлавный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:4).Квартальнов наступил на грабли Знарка. И это плохой бизнесКвартальнов наступил на грабли Знарка. И это плохой бизнесПочему главные тренеры армейских клубов дают шансы вратарям-легионерам, имея под руками отличных российских вратарей.«Северсталь» обыграла рижское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Северстали».СКА – «Динамо» Мн. Штраф Хафизуллина отмененСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ пересмотрел решение по штрафу (5+20 минут) защитника СКА Динара Хафизуллина, полученному в матче против минского «Динамо» (6:2).СКА – «Динамо» Мн. Улльстрем внесен в список травмированных игроковНападающий минского «Динамо» Давид Улльстрем внесен в список травмированных после матча с петербургским СКА (2:6).Андрей Степанов: Карнаухов здорово вошел в игру против СКА, действовал уверенноНападающий минского «Динамо» Андрей Степанов в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о проигрыше в матче против СКА (2:6).Михаил Карнаухов: Когда вышел против СКА, первые пару минут волновалсяВратарь минского «Динамо» Михаил Карнаухов в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о проигрыше в матче против СКА (2:6).Егор Рыков: В каких-то моментах уже освоился в КХЛ, но мне нужно продолжать прибавлятьЗащитник СКА Егор Рыков в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о победе над минским «Динамо» (6:2).«Думаете, я на тренировки не прихожу?» Знарок снова шутит по-доброму (видео)«Думаете, я на тренировки не прихожу?» Знарок снова шутит по-доброму (видео)СКА снова крупно выиграл, а Олег Знарок опять проявил искреннюю доброту – на это стоит посмотреть.Олег Знарок: Меня не волнуют рекорды. Мне важно, чтобы Шестеркин просто стоял в рамкеГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).Крэйг Вудкрофт: Не думаю, что счет отражает разницу в классе между СКА и минским «Динамо»Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:6).Александр Дергачев: Хотели хорошо начать матч против минского «Динамо» и показать, кто в доме хозяин!Форвард СКА Александр Дергачев поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).Александр Хохлачев: Была установка сильно начать матч против минского «Динамо»Нападающий СКА Александр Хохлачев поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).Игорь Шестеркин: Я рад, что моя сухая серия закончиласьВратарь СКА Игорь Шестеркин поделился мнением о победе над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).СКА обыграл минское «Динамо», сухая серия Шестеркина прерваласьВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома разгромил минское «Динамо» со счетом 6:2.

Динамо Р
Динамо Ркалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Патрик Херсли
Патрик Херсливсе новости
Харийс Витолиньш
Харийс Витолиньшвсе новости

Cпецпредложение