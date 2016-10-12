Вячеслав Войнов: Как настроиться на рижское «Динамо»? Я только утром узнал, с кем мы играем

Защитник СКА Вячеслав Войнов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».

- Вы много выходите в большинстве, поэтому вопрос вам. Почему не все гладко в этом компоненте и в чем нужно добавить?

- На этот вопрос мы сами пытаемся найти ответ. У нас пока большинство хромает. Пытаемся разыгрывать комбинации, но пока не очень получается.

- В этом сезоне классно смотритесь, забиваете, отдаете. Но тренерский штаб постоянно просит возвращаться. Насколько это энергозатратно?

- Когда я подключаюсь, я оставляю силы, чтобы вернуться. Не только я, все пять человек должны возвращаться.

- Рижское «Динамо» показывает не очень высокие результаты. Как настроиться на такую команду?

- Я только утром узнал, с кем играем. Мы настраиваемся на всех одинаково. Не смотрим в таблицу, кто аутсайдер, а кто лидер, - приводит слова Войнова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, после 20 матчей в активе СКА 48 очков и первое место в турнирной таблице Западной конференции и всего регулярного чемпионата КХЛ.

Свой следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 13 октября против рижского «Динамо». Начало встречи в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.