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Виталий Мутко: Президент ОКР должен быть освобожденным

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что президент Олимпийского комитета России должен быть освобожден от других обязанностей.

Накануне во время заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта президент России Владимир Путин поддержал решение нынешнего главы ОКР Александра Жукова сосредоточиться на работе в Государственной думе.

«Совет по спорту определяет некие перспективы. Речь идет о том, что если мы о конструкции говорим, по усилению роли общественных организаций, то президент ОКР должен быть освобожденный», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

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