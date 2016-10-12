Виталий Мутко: Президент ОКР должен быть освобожденным
Министр спорта России
Виталий Мутко заявил, что президент Олимпийского комитета России должен быть
освобожден от других обязанностей.
Накануне во время заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта президент России Владимир Путин поддержал решение нынешнего главы ОКР Александра Жукова сосредоточиться на работе в Государственной думе.
«Совет по спорту определяет некие перспективы. Речь идет о том, что если мы о конструкции говорим, по усилению роли общественных организаций, то президент ОКР должен быть освобожденный», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.
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