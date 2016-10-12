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Сергей Карякин: Киберспорт вреден и не является спортом

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Известия»Комментарии

Претендент на титул чемпиона мира Сергей Карякин рассказал о своем отношении к киберспорту.

«В отличие от своих друзей я не очень интересуюсь киберспортом. Вот Ян Непомнящий (чемпион Европы по шахматам) играет практически каждый день и очень интересуется индустрией.

Мне кажется, киберспорт достаточно вреден и не является спортом. Он пытается заменить собой настоящую жизнь. Шахматы гораздо круче киберспорта, полезнее и интереснее. Если бы я был бизнесменом, не стал бы вкладываться в киберспорт. Хотя в плане коммерции это и может быть очень выгодно», – приводит «Известия» слова Карякина.

Напомним, матч за титул чемпиона мира между Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.

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