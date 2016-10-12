Валерий Рейнгольд: Почему не ставят Мельгарехо? Симпатичный же футболист

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о положении форварда Лоренсо Мельгарехо в московской команде.

«Я не в команде, поэтому не знаю, что происходит с Мельгарехо. Почему его не ставят? Симпатичный же футболист. В «Кубани» играл просто здорово. В «Спартаке» ни разу не дали сыграть с первых минут. Наверное, не готов физически», - сказал Рейнгольд.

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с зимы 2016 года. Всего за красно-белых футболист провел 18 матчей (2 гола и одна голевая передача).

Портал Transfermarkt.de оценивает 26-летнего игрока в 6,50 млн евро, а его контракт с красно-белыми рассчитан до 2020 года.

В среду появилась информация, что клуб планирует расстаться с парагвайцем в январе.