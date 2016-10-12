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Никита Симонян: Не сомневаюсь, что ЧМ-2018 будет организован блестяще

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Телеканал «Звезда»Комментарии

Первый вице-президент РФС Никита Симонян, отмечающий сегодня 90-летие, рассказал об ожиданиях перед домашним чемпионатом мира 2018 года.

«Я имел счастье присутствовать  2 декабря 2010 года на конгрессе, когда Блаттер поднял табличку Russia-2018. В том, что блестяще будет организован чемпионат мира, я не сомневаюсь. Что будут построены стадионы, дороги, аэропорты и гостиницы. Но моя мечта – посмотреть этот чемпионат, и чтоб наши ребята достойно выступили на своей земле и доставили удовлетворение миллионам болельщиков», – сказал Симонян в интервью телекомпании «Звезда».

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