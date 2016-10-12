Виктор Тихонов: Постоянно драться не стремлюсь, но если понадобится - заступлюсь за партнера
Форвард СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».- Чувствуете потребность оставаться после тренировки, оттачивать мастерство?
- Свое оружие всегда нужно точить, есть для этого время. У нас хорошие вратари, можно проверить себя против них. Это полезно для любого хоккеиста.
- Команда набрала ход и не замечает соперников. Хватит ли СКА на плей-офф?
- У нас была очень серьезная предсезонная подготовка, но еще есть над чем работать. Игра команды и каждого хоккеиста далека до идеала, все еще могут поднять свой уровень. Будем смотреть на результаты и совершенствоваться.
- После заброшенной шайбы вам стало проще психологически?
- Да. Сезон уже долго идет и когда не забиваешь, клюшку держишь напряженно, давишь на нее. Когда забьешь - она становится частью тебя.
- Как настраиваетесь на «Динамо»? Рижане идут в конце турнирной таблицы.
- Сейчас в КХЛ все команды хорошие, нужно на каждую настраиваться на все сто.
- В этом сезоне в СКА вы - заправский боец. Оппонента из Риги выбрали уже?
- Нет, драться я не стремлюсь. Иногда так получается, это эмоции. Если нужно защитить кого-то из ребят - всегда заступлюсь.
- С Мозесом вам комфортно играть?
- Стиви - быстрый и забивной игрок, может с любой точки отличиться. Приходится что-то переводить ему, он говори только по-английски, поэтому частенько после тренировки остаемся вместе работать, - приводит слова Тихонова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, после 20 матчей в активе СКА 48 очков и первое место в турнирной таблице Западной конференции и всего регулярного чемпионата КХЛ.
Свой следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 13 октября против рижского «Динамо». Начало встречи в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
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