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Виктор Тихонов: Постоянно драться не стремлюсь, но если понадобится - заступлюсь за партнера

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Форвард СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо». 

- Чувствуете потребность оставаться после тренировки, оттачивать мастерство? 
- Свое оружие всегда нужно точить, есть для этого время. У нас хорошие вратари, можно проверить себя против них. Это полезно для любого хоккеиста. 

- Команда набрала ход и не замечает соперников. Хватит ли СКА на плей-офф? 
- У нас была очень серьезная предсезонная подготовка, но еще есть над чем работать. Игра команды и каждого хоккеиста далека до идеала, все еще могут поднять свой уровень. Будем смотреть на результаты и совершенствоваться. 

- После заброшенной шайбы вам стало проще психологически?
- Да. Сезон уже долго идет и когда не забиваешь, клюшку держишь напряженно, давишь на нее. Когда забьешь - она становится частью тебя. 

- Как настраиваетесь на «Динамо»? Рижане идут в конце турнирной таблицы. 
- Сейчас в КХЛ все команды хорошие, нужно на каждую настраиваться на все сто. 

- В этом сезоне в СКА вы - заправский боец. Оппонента из Риги выбрали уже? 
- Нет, драться я не стремлюсь. Иногда так получается, это эмоции. Если нужно защитить кого-то из ребят - всегда заступлюсь. 

- С Мозесом вам комфортно играть? 
- Стиви - быстрый и забивной игрок, может с любой точки отличиться. Приходится что-то переводить ему, он говори только по-английски, поэтому частенько после тренировки остаемся вместе работать, - приводит слова Тихонова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, после 20 матчей в активе СКА 48 очков и первое место в турнирной таблице Западной конференции и всего регулярного чемпионата КХЛ.

Свой следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 13 октября против рижского «Динамо». Начало встречи в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи. 

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