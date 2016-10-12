Александр Салугин: Газзаеву за деньги завязывали галстук. Валерий Георгиевич – очень модный

Форвард пермского «Амкара» Александр Салугин в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказал о том, как бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев готовился к тренировкам.



«Любимая история про Газзаева? Валерий Георгиевич – очень модный. Он классно одевается, у него все вещи дорогие, просто бомбовые. Мой знакомый работал в Торговом доме «Москва». Рассказывал, что Газзаев мог приехать перед тренировкой, чтобы ему за деньги профессионально и идеально завязали галстук. Тот парень мне даже говорил: «Ты посмотри, как у него цвета подобраны, как сидит все идеально», – рассказал Салугин.



Напомним, Салугин играл под руководством Газзаева в столичном клубе с 2005 по 2007 гг.