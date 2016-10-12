Никита Кучеров: Я доволен, что остался в «Тампе-Бэй»

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров прокомментировал подписание нового трехлетнего контракта с клубом и рассказал о пользе Кубка мира.

«Здорово, что я здесь. Я доволен, – сказал Кучеров. – Я играл на Кубке мира против лучших игроков. У них можно учиться, перенимать какие-то детали. Думаю, это отличный опыт. Было круто играть против таких игроков.

Никогда не играл на таких турнирах перед сезоном, так что у меня нет опыта таких ситуаций. Я не знаю, чего ждать, но думаю, это поможет мне. Чтобы войти в сезон, нужно какое-то время. Сейчас все пройдет чуть быстрее».

Напомним, по новому контракту Кучеров будет зарабатывать 4,766 миллиона долларов в год.