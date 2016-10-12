Дмитрий Песков: Путин не разговаривал с Исинбаевой об ОКР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин предложил пост президента ОКР двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой.

«Нет, пока никаких кандидатур нет. Вчера было, что президент и с Исинбаевой разговаривал. Он с Исинбаевой о другом совсем разговаривал, он не разговаривал с Исинбаевой об Олимпийском комитете. Остальное – это дело времени», – приводит «Р-Спорт» слова Пескова.

Накануне во время заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта президент России Владимир Путин поддержал решение нынешнего главы ОКР Александра Жукова сосредоточиться на работе в Государственной думе.