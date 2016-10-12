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Светлана Феофанова: Исинбаева способна изменить всю ситуацию в российском спорте

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Спорт-FMКомментарии

Российская прыгунья с шестом Светлана Феофанова прокомментировала информацию о возможном назначении Елены Исинбаевой на пост главы ОКР.

«Могу сказать, что информация о возможном назначении Елены Исинбаевой президентом Олимпийского комитета России для меня неожиданность, но приятная. Я думаю, что у нее все получится.

Что касается проблем в легкой атлетике, то я думаю у Лены получится исправить ситуацию не только там, но и во всем российском спорте в целом. Но сейчас не стоит гадать, нужно ждать подтверждения от официальных источников.

Почему бы Исинбаевой не стать спортивным политиком? У нее есть эти задатки, которые ей главное развить и направить в нужное русло. Тем более хороший спортсмен не может быть плохим руководителем. Раз она смогла организовать свою карьеру на таком высоком уровне, то и с работой на руководящей должности у нее не должно возникнуть проблем», – сказала Феофанова в эфире «Спорт FM».

Напомним, Елена Исинбаева объявила, что будет участвовать в выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Добавим, что во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Исинбаева вошла в комиссию спортсменов МОК. Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря.

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