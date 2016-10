Любимов начнет сезон НХЛ в составе «Филадельфии»

Главный тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол сообщил, что нападающий Роман Любимов начнет сезон в основном составе команды.



Технически Любимов будет отправлен в фарм-клуб и вернется, когда защитник Майкл Дель Зотто и форвард Скотт Лоутон будет помещены в список травмированных.



15 октября «Филадельфия» проведет встречу с «Лос-Анджелесом» на старте регулярного чемпионата НХЛ.

Roster: Hextall said Lyubimov will go to the Phantoms; tomorrow, Del Zotto will go on LTIR and Lyubimov will come back and Weal will go down