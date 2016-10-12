Андрей Бутенко: Назначение Безбородова на матч «Спартака»? Все пытаются найти какую-то подоплеку

Член судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал назначение Владислава Безбородова на матч 10-го тура РФПЛ «Спартак» – «Ростов».

– Что в этом плохого? Он, прежде всего, арбитр ФИФА, а все пытаются найти какую-то подоплеку. Не стоит заблаговременно взвинчивать обстановку. Разве Безбородов не достоин обслуживать матчи РФПЛ? Даже не надо поднимать такие вопросы. Раз исполком утвердил список арбитров, значит все в порядке. Не вижу ничего плохого в том, что Владислав отработает эту встречу. Хорошо, если он будет из Ленинградской области, получается, ему тоже нельзя судить этот матч? Безбородов абсолютно достоин отработать эту игру.

Реакция болельщиков «Спартака»? Например, «Ростов» будет играть с «Уфой». На каком основании донской клуб должны судить арбитры из Москвы? Они же из столицы России... А почему «Ростов» будет судить арбитр из Краснодара? Поднимая данный вопрос, болельщики смотрят только через призму своего клуба. Вот я вам и привел пример. Все это основывается на неудачной работе арбитра в каком-то матче. Конечно, всегда хочется, чтобы команда не теряла очки, но такие вещи происходят во всем мире, – сказал Бутенко.



Напомним, матч между командами состоится 15 октября на домашней арене красно-белых.

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