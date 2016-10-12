Андрей Бутенко: Судейство Иванова? А как быть с арбитром, который допустил грубую ошибку в четвертьфинале Лиги чемпионов?

Богдан Бутко: С «Уфой» у нас была схватка за выживание, но я рад за Зинченко

Бывший защитник «Амкара» Богдан Бутко, который сейчас выступает в донецком «Шахтере», рассказал о противостоянии с «Уфой» в чемпионате России. Он отметил, что не ожидал перехода полузащитника уфимцев Александра Зинченко в «Манчестер Сити».