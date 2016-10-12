Андрей Бутенко: Судейство Иванова? А как быть с арбитром, который допустил грубую ошибку в четвертьфинале Лиги чемпионов?
Член судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко дал оценку работе Сергея Иванова на матче «Зенит» – «Спартак».
– В этом матче судья не зафиксировал штрафной, и, возможно, не дал вторую желтую карточку, хотя, можно еще поспорить. Таким образом, Сергей Иванов лишил команду штрафного. Что делать с этим арбитром? Убирать его, как требуют болельщики? А вот как быть с рефери, который допустил ошибку в четвертьфинале Лиги чемпионов, лишив одну из команд больших денег. Как с ним быть? Этот арбитр позже судил чемпионат Европы, полуфинал и финал Лиги чемпионов, а также Лиги Европы, – сказал Бутенко.
Андрей Бутенко: В чемпионате Англии арбитры ошибаются чаще, чем в РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически