Богдан Бутко: У Пеева и Гаджиева все пошло наперекосяк после поражения от «Зенита»

Бывший защитник «Амкара» Богдан Бутко, который сейчас выступает в донецком «Шахтере», рассказал о времени, проведенном в Перми. Он также рассказал о конфликте Георги Пеева и Гаджи Гаджиева.

– Чемпионат России вам интересен?



– Слежу больше за «Амкаром», чем за чемпионатом. Это мое недавнее прошлое, и мне интересно.

– Пеев был лидером «Амкара»?

– Легенда «Амкара» – как Срна для «Шахтера»! У него задатки лидера от природы. Говорили с ним и о киевском «Динамо». У него остались положительные воспоминания.

– Что Пеев с Гаджиевым не поделили? Болгарин с большим скандалом уходил из клуба.

– Все у них пошло наперекосяк после проигранного полуфинала Кубка с «Зенитом». Они что-то не поделили из-за стандартных положений, плюс Пеев не забил послематчевый пенальти. Какие-то раздоры у них уже и перед этим случались. Накипело!, - сказал Бутко в интервью украинскому журналу «Футбол».

25-летний Богдан Бутко провел 41 матч за «Амкар» и забил один мяч при шести голевых передачах.