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Футболисты «Сокола» могут бойкотировать матч ФНЛ с «Динамо» из-за долгов по зарплате

Максим Кравченко
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Саратовский «Сокол», возможно, будет бойкотировать матч первенства ФНЛ с московским «Динамо». Футболисты команды недовольны долгами по зарплате.

До этого о возможном бойкоте игры сообщал капитан «Сокола» Владимир Романенко. Теперь же это подтвердили в клубной пресс-службе. «Да, все так и есть. Если так и продолжится, то команда может не поехать на ближайший гостевой матч в Москву», - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Матч 18-го тура первенства ФНЛ «Динамо» - «Сокол» должен состояться 22 октября. «Сокол» занимает 16-е место в ФНЛ, имея в активе 16 очков. Ранее сообщалось, что в последний раз футболисты получали зарплату в мае.

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