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Максим Боков: Садырин на холмике выложил ветками надпись: «Ну что, тяжело, уроды?»

Максим Кравченко
Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Бывший защитник ЦСКА, тренер академии клуба поделился воспоминаниями о совместной работе с Павлом Садыриным, который был главным тренером московских армейцев.

– Павел Садырин много ругался на команду?

– Он смешной человек был, с юмором. И даже когда злился, это выходило весело. Мы как-то поехали на сборы, кажется, в Финляндию. И первая тренировка – 25 км кросса по снегу. Мы решили, что все бежать нет смысла, если можно срезать. А он это смекнул: «Чего-то вы быстро прибежали». Мы переглядываемся: «Да нет, Федорыч, нормально». «А сюрприз на горке видели? Не видели? Все понятно – вечером еще один кросс». В итоге вечером, под фонарями мы побежали нормальный круг, поднялись на горку. И видим, что там уложен небольшой холмик, на котором ветками выложено: «Ну что, тяжело, уроды?», - цитирует Бокова «Бизнес ONLINE».

Павел Садырин тренировал ЦСКА в 1997-1998 и 2000-2001 годах. 1 декабря 2001 года он умер после продолжительной болезни.

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