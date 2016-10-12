В новом рейтинге ФИФА Россия займет самое низкое место в своей истории
Как сообщает Football-rankings.info, cборная России впервые в истории опустится ниже 50-го места в рейтинге ФИФА.
По информации источника, обновленная версия рейтинга будет опубликована 20 октября.
Также сообщается, что на конец сентября коллектив Станислава Черчесова уже покинул топ-50 рейтинга. После поражения в товарищеском матче от команды Коста-Рики (3:4) сборная России должна опуститься еще ниже в новой версии рейтинга.
До этого худшим результатом национальной команды в рейтинге ФИФА было 40-е место в 1998 году.
В версии рейтинга ФИФА от 15 сентября национальная команда занимала 38-е место.
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