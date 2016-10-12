Промес может не сыграть в матче с «Ростовом» из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, возможно не сыграет в матче чемпионата России против «Ростова». Игрок получил травму в расположении сборной Голландии.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, Промес вернулся в Москву и сегодня прошел медобследование. У него сильный ушиб левой стопы. Решение об участии полузащитника в матче с «Ростовом» будет принято накануне или в день игры.

Напомним, что в матче со сборной Франции Промес получил травму и был заменен на 16-й минуте. В нынешнем сезоне 24-летний голландец провел 12 матчей за «Спартак» и забил пять мячей при шести голевых передачах.

Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 15 октября и начнется в 19:30 по Москве.