Промес может не сыграть в матче с «Ростовом» из-за травмы
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, возможно не сыграет в матче
чемпионата России против «Ростова». Игрок получил травму в расположении сборной
Голландии.
Как сообщает официальный сайт красно-белых, Промес вернулся в Москву и сегодня прошел медобследование. У него
сильный ушиб левой стопы. Решение об участии полузащитника в матче с «Ростовом»
будет принято накануне или в день игры.
Напомним, что в матче со сборной Франции Промес получил травму и
был заменен на 16-й минуте. В нынешнем сезоне 24-летний голландец провел 12
матчей за «Спартак» и забил пять мячей при шести голевых передачах.
Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 15 октября и начнется в 19:30 по Москве.
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