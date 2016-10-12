Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2022 года
Как сообщает официальный сайт мадридского «Реала», клуб достиг соглашения о продлении контракта с полузащитником Тони Кроосом.
Отмечается, что новый договор игрока сборной Германии рассчитан до 30 июня 2022 года.
Завтра в 14:30 мск футболист выступит перед СМИ на домашней арене испанского клуба «Сантьяго Бернабеу».
Напомним, Кроос перешел в «Реал» из «Баварии» летом 2014 года и выиграл вместе с командой Суперкубок Европы (2014), клубный чемпионат мира (2014) и Лигу чемпионов (2016).
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