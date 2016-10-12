Китаров покидает «Нефтехимик», минское «Динамо» выкупило Стася у нижнекамцев
В составе нижнекамского «Нефтехимика» произошли изменения. Команду
покинули нападающие Александр Китаров и Андрей Стась.
Как сообщает официальный сайт «Нефтехимика», контракт с 29-летним
Китаровым расторгнут по согласию сторон. В девяти матчах текущего сезона он
забросил две шайбы.
Как сообщает «Прессбол», другой белорусский хоккеист Андрей Стась
вернулся в минское «Динамо». За него динамовцы заплатили «Нефтехимику» денежную
компенсацию.
В текущем сезоне 27-летний Андрей Стась набрал 4
(3+1) очка в 14 матчах при показателе полезности -1 и 6 минутах штрафа.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически