Андрей Тихонов: Симонян отдал всю жизнь футболу, это вызывает огромное уважение
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поздравил с юбилеем другого знаменитого игрока красно-белых Никиту Симоняна. Напомним, что Симоняну исполнилось 90 лет.
«С огромным удовольствием и горячим сердцем хочу
поздравить нашего выдающегося спартаковца и пожелать, самое главное, здоровья.
В такие годы, занимая большую должность, человек остается полным сил. Симонян
отдал всю жизнь футболу, и это вызывает огромное уважение. «Спартак» нас с ним
объединяет, как и всех спартаковцев», - цитирует Тихонова «Российская газета».
В
составе красно-белых Симонян провел 245 матчей с 1949 по 1959 годы и забил 160
голов, что является лучшим результатом в истории клуба. С 1960 по 1965 и 1967
по 1972 годы он был тренером «Спартака».
Вместе
со «Спартаком» Симонян четыре раза становился чемпионом СССР как игрок (1952,
1953, 1956, 1958) и два раза как тренер (1962, 1969). Также он привел к победе
в чемпионате СССР «Арарат» (1973).
За
сборную СССР Симонян провел 20 матчей и забил 10 голов. В 1956 году он стал
олимпийским чемпионом, а через два года участвовал в чемпионате мира в Швеции.