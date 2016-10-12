Андрей Тихонов: Симонян отдал всю жизнь футболу, это вызывает огромное уважение

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поздравил с юбилеем другого знаменитого игрока красно-белых Никиту Симоняна. Напомним, что Симоняну исполнилось 90 лет.

«С огромным удовольствием и горячим сердцем хочу поздравить нашего выдающегося спартаковца и пожелать, самое главное, здоровья. В такие годы, занимая большую должность, человек остается полным сил. Симонян отдал всю жизнь футболу, и это вызывает огромное уважение. «Спартак» нас с ним объединяет, как и всех спартаковцев», - цитирует Тихонова «Российская газета».

В составе красно-белых Симонян провел 245 матчей с 1949 по 1959 годы и забил 160 голов, что является лучшим результатом в истории клуба. С 1960 по 1965 и 1967 по 1972 годы он был тренером «Спартака».

Вместе со «Спартаком» Симонян четыре раза становился чемпионом СССР как игрок (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза как тренер (1962, 1969). Также он привел к победе в чемпионате СССР «Арарат» (1973).

За сборную СССР Симонян провел 20 матчей и забил 10 голов. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом, а через два года участвовал в чемпионате мира в Швеции.