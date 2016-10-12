У ФК «ПСЖ» появится команда по League of Legends

Французский холдинг Webedia и ее дочерняя организация Bang Bang Management приобрели место команды Team Huma по League of Legends в европейской лиге Challenger Series.



По информации ESPN, состав команды Team Huma будет выступать под брендом футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Сумма сделки составила 70 000 долларов.



Ранее Riot Games решила отстранить владельца команды Team Huma Бехдада Джаафариана от управления организацией, так как менеджмент регулярно нарушал и не исполнял контрактные обязательства перед игроками и не выплачивал им минимальный размер заработной платы. Компания настаивает, чтобы место команды на турнире было продано другой организации, а Бехдаду Джаафариану запрещено управлять любой организацией, которая участвует в турнирах Riot, сроком на один год.



Напомним, что французский футбольный клуб «ПСЖ» объявил о заключении сотрудничества с холдингом Webedia, который работает в киберспортивной сфере.



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